Krise mit Cristiano Ronaldo? Georgina Rodriguez meldet sich

Georgina Rodriguez (29) bricht ihr Schweigen! Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass es in der Beziehung des Models und des Fußballers Cristiano Ronaldo (38) kriselt. Georgina soll sich nur noch um sich selbst kümmern und ihrem Partner sowie den Kindern gegenüber nicht mehr so fürsorglich sein. Nun scheint die Influencerin Stellung dazu zu beziehen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Die Neider erfinden das Gerücht, der Klatsch verbreitet es und der Idiot glaubt es."

