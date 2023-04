"Keine Hochzeit": Hat Cristiano Ronaldo genug von Georgina?

Die Gerüchte um eine Beziehungskrise werden immer konkreter! 2016 hatte Cristiano Ronaldo (38) seine Freundin Georgina Rodriguez (29) als Mitarbeiterin in einem Gucci-Laden kennengelernt. Inzwischen haben die Influencerin und der Fußballstar drei gemeinsame Kinder und leben in Saudi-Arabien. Obwohl das vermeintliche Traumpaar überglücklich wirkte und sogar eine Hochzeit geplant haben soll, wurden vergangene Woche Gerüchte um eine Krise laut. Ein Insider ist sich sicher: Cristiano hat die Nase voll von Georgina!

Wie The Sun berichtet, habe der portugiesische TV-Moderator Leo Caeiro, der angeblich mit der Mutter des Fußballers befreundet ist, sich zu den Gerüchten geäußert. "Die Realität ist, dass Ronaldo die Nase voll von ihr hat. […] Ich sage immer wieder, dass es keine Hochzeit geben wird. Sie sind zusammen, um ihr Produkt zu vermarkten", wettert er gegen das Paar. Auch ein spanischer Journalist, der an der Realityshow "Ich bin Georgina" beteiligt ist, bestätigt die Beziehungskrise: "Georgina verbringt den ganzen Tag in einem Einkaufszentrum und das ist einer der Gründe, warum Cristiano begann, diese Geschichte nicht mehr lustig zu finden."

In ihrer Netflix-Doku schwärmte die Brünette noch von ihrem Partner und präsentierte sich als glückliche Verliebte. "Ich könnte wirklich nicht verheirateter sein. Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet, das ist alles, was für mich zählt", erklärte sie.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Georgina Rodriguez, Freundin von Cristiano Ronaldo

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

