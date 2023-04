Neuer Look: Katja Krasavice gönnt sich Kurzhaarschnitt

Schnipp, schnapp – Haare ab! Die diesjährige DSDS-Jurorin Katja Krasavice (26) ist bekannt für ihre ausgefallenen bunten Looks. Vor allem was ihre Haarpracht angeht, scheint die Rapperin besonders experimentierfreudig zu sein: Von Platinblond über Knallpink bis hin zu Regenbogenfarben waren eigentlich so gut wie alle Haarstyles schon dabei. Abgesehen von der Farbe trug sie ihre Haare aber am liebsten lang. Nun gönnte sich Katja aber mal eine Kurzhaar-Frise!

In einem neuen Video auf TikTok schrieb die Sängerin mit schockierten Emojis: "Ich schneide meine Haare ganz kurz. Alles kommt ab." Und so kam es dann auch: Erst wurden ihre Ansätze frisch blondiert, danach wurden ihre pinken Spitzen abgeschnitten und fertig war der platinblonde Kurzhaarschnitt im Sleek-Look!

Ihre Fans sind jedenfalls total begeistert von ihrem Umstyling: "Sogar das sieht gut aus. Gibt es was, das ihr nicht steht?", "Oh mein Gott! Du hast echt Mut!" oder "Das steht dir mega!", kommentierten einige von ihnen unter dem Beitrag.

Anzeige

TikTok / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Anzeige

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de