Hauch von Nichts: Katja Krasavice superhot im DSDS-Finale!

Katja Krasavice (26) macht die Bühne zu ihrem Catwalk! Die Rapperin sitzt heute Abend ein letztes Mal in der Jury von DSDS. An der Seite von Leony, Dieter Bohlen (69) und Pietro Lombardi (30) bewertet die Musikerin die vier Finalisten. Doch dabei strahlt sie nicht nur mit ihrer Expertise: Katja griff für den Showdown tief in die Fashion-Kiste und strahlte dort in einem knappen Kleidchen!

Nach der Eröffnung der Show betraten die Juroren nach und nach die Bühne. Während Leony ein Brautkleid-ähnliches Dress trug, wählte Katja eine extra knappe Variante: Der Look der Blondine bestand quasi nur aus funkelnden Ketten und einem Bustier, das ihre Oberweite perfekt in Szene setzte. Die Fans im Netz zeigten sich begeistert. "Katja sieht aus wie eine Göttin!", schwärmt ein User auf Twitter.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer hat die ehemalige YouTuberin mit diesem Look zumindest – die ihres Jury-Kollegen Dieter eher nicht. Denn die beiden befinden sich seit einigen Wochen im Streit und hatten sich auch schon während der Liveshows angezickt. Um das im Finale zu vermeiden, wurden sie heute Abend von Laura Wontorra (34) ermahnt: "Heute mal kein Beef, okay?"

Getty Images Katja Krasavice im Finale von DSDS 2023

Getty Images Katja Krasavice im Finale von DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Laura Wontorra, DSDS-Moderatorin

