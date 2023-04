Philipp Boy entwickelte sich im Sportinternat zur Naschkatze

Philipp Boy (35) befolgte im Sportinternat nicht immer alle Regeln. Der ehemalige deutsche Kunstturner schwebt derzeit in der Tanzshow Let's Dance übers Parkett. Doch sein Kampfgeist und sein Durchhaltevermögen kommen nicht von ungefähr. In einem Sportinternat lernte Philipp von klein auf Disziplin. Und das zahlte sich letztendlich aus, denn inzwischen ist der Hottie unter anderem Europa- und Vizeweltmeister. Doch Philipp gab jetzt zu, dass er sich nicht immer an die Internatsregeln hielt.

Gegenüber Gala plauderte der Sportler aus, dass im Internat stets auf gesunde Ernährung geachtet wurde. "Erst hat man im Speisesaal ordentlich die gesunden Sachen gegessen", erklärte Philipp und fügte dann hinzu: "Sich danach im Zimmer aber ab und zu Vanilla-Cola und ein Sandwich mit Käse, Salami und Ketchup-Mayo reingehauen." Wenn er jetzt an die Zeit zurückdenkt, schüttelt es ihn mächtig.

Seine sportlichen Fähigkeiten stellte Philipp bereits in einer anderen Show unter Beweis: Beim RTL Turmspringen buhlte der Fitnessprofi mit anderen Promis um den Sieg. Mit Erfolg, denn Philipp konnte die Fachjury mit 119,25 Punkten am meisten überzeugen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob er sich auch bei "Let's Dance" den ersten Platz sichern kann!

RTL Philipp Boy und Patricija Ionel

Instagram / philipp.boy Philipp Boy mit seiner Frau Vivien

RTL Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

