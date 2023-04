Samantha Markle findet Harry und Meghans Beziehung "toxisch"

Samantha Markle sorgt wieder für Aufruhr! Die Halbschwester von Herzogin Meghan (41) hatte bereits versucht, sie auf Schadensersatz zu verklagen. Auch zu ihrem Vater Thomas Markle (78) und ihrem Halbbruder Thomas jr. (56) soll die einstige Schauspielerin ein schwieriges Verhältnis haben. Die entfremdeten Familienmitglieder schießen in brisanten Interviews gegen sie. Nun wird es kurz vor König Charles' (74) Krönung einen skandalträchtigen TV-Beitrag geben. Darin werden die Aussteiger-Royals wohl nicht gut wegkommen: Samantha bezeichnet Meghans Ehe mit Prinz Harry (38) als schädlich!

Der australische Sender 7NEWS veröffentlichte einen Trailer zu dem ersten und angeblich allerletzten gemeinsamen Interview mit Thomas und seinen beiden nicht-royalen Kindern. "Sie sind wirklich ungesund füreinander – es ist eine toxische Beziehung", verkündet Samantha, während das Paar händchenhaltend zu sehen ist. Private Aufnahmen aus der Vergangenheit der Herzogin sollen einen neuen Blickwinkel auf sie eröffnen. "Sie wäre immer noch eine Kellnerin, wenn ihr Vater nicht gewesen wäre", behauptet ihre Halbschwester.

In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" hatte die ehemalige "Suits"-Darstellerin bereits ihre Seite des Familienzwists dargestellt und konnte dabei auch auf die Unterstützung ihrer Mutter zählen. Dass der 78-Jährige mit Paparazzi zusammengearbeitet haben soll, um an Geld zu gelangen, habe die beiden Frauen erschüttert und enttäuscht. "Ich war absolut fassungslos, dass Tom mitmachte. Bei diesem Zirkus [...]. Dass er das ausnutzte, Eltern machen so etwas nicht", entrüstete sich Doria Ragland.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de