Herzogin Meghans Familie veröffentlicht private Kinderbilder

Die Familie von Herzogin Meghan (41) meldet sich wieder zu Wort. Die ehemalige Schauspielerin hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater Thomas Markle (78), aber auch zu ihrer Schwester Samantha und ihrem Bruder Thomas jr. (56). Immer wieder geben die entfremdeten Familienmitglieder brisante Interviews und packen private Infos aus. Nun setzt die Familie noch einen drauf und will private Kindheitsaufnahmen von Meghan veröffentlichen.

Auf Twitter kündigt der Journalist Taylor Auerbach an, zum ersten Mal ein Interview mit allen Familienmitgliedern von Meghan zu führen. Und dabei soll diese Premiere ein Abschluss sein, denn es wird wohl das letzte Interview. "Zum ersten Mal vereinen sich die Markles mit einer außergewöhnlichen Botschaft am Vorabend der Krönung von König Charles III. (74). Diese geheimen Bänder werden die Welt in Erstaunen versetzt", kündigt Taylor verheißungsvoll an. Mit den privaten Aufnahmen der 41-Jährigen soll ihre Familie einen ganz neuen Blickwinkel auf sie eröffnen. Ihr Vater meint im Trailer: "Wir werden nicht gehen. Das wird alles verändern."

Ob dieses Interview das Verhältnis von Meghan zu ihrer Familie ändern wird, ist allerdings fragwürdig. Erst im März 2023 hatte ihre Halbschwester Samantha angekündigt, ein weiteres Mal gerichtlich gegen die einstige Suits-Darstellerin vorzugehen. Ihre vorige Verleumdungsklage war abgewiesen worden. Doch die Autorin scheint der Ansicht zu sein, der Richter habe eine Fehlentscheidung getroffen.

MEGA Thomas Markle Sr.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Kevin Manning/MEGA Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

