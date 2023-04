Süße Familie: Riley Keough mit ihrem Baby und Mann unterwegs

Es gibt neue Bilder des Trios! Die Schauspielerin Riley Keough (33) musste vor einigen Monaten einen schweren Schicksalsschlag erleiden. Ihre Mutter Lisa Marie Presley ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Während der Beerdigung offenbarte Rileys Mann Ben Smith-Petersen nebenbei in seiner emotionalen Rede, dass die beiden tatsächlich Eltern geworden sind. Seitdem sieht man die zwei hin und wieder mit ihrem Nachwuchs in der Öffentlichkeit – so auch jetzt!

Auf Bildern, die HollyWood Life vorliegen, erkennt man, wie die drei einen Shop in Los Angeles verlassen. Riley hält dabei ihre Tochter auf dem Arm – Ben folgt seinen beiden Damen. Das Trio ist auf den Pics ziemlich leger gekleidet. Die 33-Jährige trägt eine Muster-Leggings mit einem weiten grauen Sweatshirt. Ihre rote Cap und die braunen Schlappen fallen dabei besonders ins Auge.

Rileys Baby hat einen blauen Einteiler an. Papa Ben zeigt seine muskulösen Oberarme in einem schwarzen Tanktop. Alle drei scheinen ziemlich ausgelassen zu sein. Für Snacks ist wohl auch gesorgt: Riley holte sich einen gekühlten Kaffee und ihr Mann etwas zu essen.

Getty Images Riley Keough und ihre Mutter Lisa Marie Presley, Oktober 2017

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen bei der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Instagram / rileykeough Ben Smith-Petersen und Riley Keough, Ehepaar

