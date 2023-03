Deshalb hielt Riley Keough die Geburt ihrer Tochter geheim

Riley Keough (33) und Ben Smith-Petersen sind schon seit 2015 verheiratet. Im vergangenen Jahr sollen die beiden sogar Eltern geworden sein. Dass die Schauspielerin und der Stuntman eine Tochter haben, hatte der Vater in einer Rede auf der Beerdigung von seiner Schwiegermutter Lisa Marie Presley (✝54) angedeutet. Bestätigt haben Riley und Ben die Baby-News aber erst lange nach der Geburt – und zwar aus einem bestimmten Grund!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, haben die 33-Jährige und ihr Partner bewusst nichts von ihrer Tochter erzählt. Als Enkeltochter von Musik-Legende Elvis Presley (✝42) steht sie schon ihr gesamtes Leben in der Öffentlichkeit, deshalb wollte die Neu-Mama, dass ihr Familienglück möglichst privat bleibt. Ihr Ehemann sei der gleichen Meinung gewesen. "Ben ist eine große Stütze, er ist so lieb und fürsorglich und das braucht Riley gerade jetzt", meinte der Informant.

Die Baby-News wurden durch den Pressesprecher der "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin offiziell bestätigt, nachdem ihr Mann in seiner Trauerrede darüber gesprochen hatte. "Danke, dass du mir gezeigt hast, dass Liebe das Einzige ist, was in diesem Leben zählt. Ich hoffe, ich kann meine Tochter so lieben, wie du mich geliebt hast", hatte Ben auf der Gedenkfeier für Lisa Marie ganz emotional erklärt.

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen im Februar 2023

Getty Images Riley Keough und ihre Mutter Lisa Marie Presley im Oktober 2017

Getty Images Ben Smith-Petersen und Riley Keough

