Unter Bettdecke: Laura Müller zeigt Babybauch komplett nackt

Die Vermarktung ihres Körpers scheint Laura Müllers (22) Ding zu sein! Seit geraumer Zeit erwarten der Partyschlagersänger Michael Wendler (50) und seine 22-jährige Frau gemeinsamen Nachwuchs. Dabei postet die Influencerin regelmäßig freizügige Schwangerschaftsfotos auf der Bezahlplattform OnlyFans. Mit Codes wie "Eingelocht" oder "Geil und schwanger" können Fans im Privatchat mehr Aufnahmen des Models erhalten. Nun teilte Laura wieder ein neues aufreizendes Bild auf ihrem Kanal!

"Hallo ihr Lieben, meine neue Fotostrecke ist da. Schreib mir 'Dinner Quickie', um ein zusätzliches Video-Special von mir zu sehen!", erwähnte die Brünette am gestrigen Abend unter ihrem neuen OnlyFans-Post. Auf dem Schnappschuss posiert der einstige Playboy-Titelstar splitterfasernackt im Bett – lediglich die Bettwäsche bedeckt seine blanke Babykugel. Dabei zieht die Brünette an ihrem langen Zopf und blickt mit Schmollmund in die Ferne.

Promiflash hatte seine Leser vor Kurzem gefragt, wie Lauras Beiträge bei ihnen so ankommen. Insgesamt nahmen 5.190 Leute [Stand: 29. April, 20.58 Uhr] an der Umfrage teil. Davon finden 92,5 Prozent, sprich 4.799 Leser, dass ihre OnlyFans-Schnappschüsse wirklich nicht sein müssen. Nur 391 Personen – was 7,5 Prozent der aller Befragten entspricht – sind der Meinung, dass ihre Bilder schon ganz ansehnlich wären.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Wie findet ihr es, dass Laura ihre Schwangerschaft so vermarktet? Ich finde es furchtbar! Jeder wie wer will... Abstimmen Ergebnis anzeigen



