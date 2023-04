Wegen Cast: Micaela Schäfer hat keine Lust auf Reality-TV

Sie hält Abstand vom Reality-TV! Das Playmate Micaela Schäfer (39) trat zum ersten Mal 2006 in der Castingshow Germany's next Topmodel vor die Kameras. Durch ihre polarisierende Art blieb sie vielen Zuschauern im Gedächtnis. Doch das war erst der Anfang ihrer Reality-Karriere: 2012 zog das Erotikmodel ins Dschungelcamp ein und ganze zehn Jahre später nahm sie bei Promi Big Brother teil. Gegenüber Promiflash plaudert Micaela nun aus, ob sie eine weitere Show-Teilnahme plant.

"Ich war ja jetzt erst im Reality-TV bei "Promi Big Brother" und jetzt gucke ich mal weiter. Also ich meine, ich will das ja noch 20 Jahre machen, deswegen bin ich auch gar nicht die Panische", erklärt das Erotikmodel gegenüber Promiflash. Dennoch stellt sie klar: "Wenn ich mir teilweise den Cast angucke, bin ich auch ganz froh, dass ich da nicht dabei bin." Denn derzeit gebe es in vielen Shows unbekannte Gesichter, was Micaela als schwierig empfinde.

Kurze Zeit später schwelgt der Realitystar in Erinnerungen: "Ich kann mich an meine Dschungel-Zeit erinnern, das waren wirklich Stars in meinen Augen. Das fand ich schon toll." Doch dies habe sich nun geändert. "Jetzt muss man wirklich erstmal jeden fragen: 'Was machst du so?' Das finde ich ein bisschen blöd", erklärt sie.

Micaela Schäfer bei "Promi Big Brother"

Erotikmodel Micaela Schäfer

Micaela Schäfer, 2020

