"Dachte ich sterbe": So schlimm waren Alessia Herrens Wehen

Sie hatte große Schmerzen. Alessia Herren (21) und ihr Partner gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Oktober des vergangenen Jahres verkündete die Tochter des verstorbenen Realitystars Willi Herren (✝45) ihre Schwangerschaft. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und die Tochter der Influencerin kam zur Welt – und macht ihre Eltern seitdem überglücklich. Jetzt gibt Alessia weitere Einblicke in Anisa-Amalias Geburt!

"Diese Wehen waren so unglaublich schmerzhaft, ich dachte ich sterbe", gibt sie während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story preis. Sie habe dabei alle möglichen Schmerzmittel eingenommen: "Ob es Zäpfchen waren, PDA, Infusionen oder Lachgas, ich habe alles genommen, alles! Die Wehen waren so schlimm", verrät Alessia. Samstag um 15 Uhr haben die angefangen und am Sonntag um 13:04 Uhr kam unsere kleine Prinzessin auf die Welt", freut sich die Beauty.

Doch nicht alles war schlimm, berichtet Alessia weiter: "Die Geburt an sich war einfach traumhaft schön, ich habe null was gespürt." Auch ihr Mann sei mit dabei gewesen. "Wir sind auch gemeinsam als Familie drei Tage nach der Geburt im Krankenhaus geblieben", lässt sie ihre neugierigen Fans wissen.

