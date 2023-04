Erste Worte von Inka Bause nach "The Masked Singer"-Aus

Damit hatten nur wenige gerechnet: TV-Kupplerin Inka Bause (54) war der Toast bei The Masked Singer! Die ulkige Maske war bis ins Halbfinale gekommen – doch die Konkurrenz war am Ende zu groß und sie musste ihre Identität preisgeben. Der Name der Bauer sucht Frau-Moderatorin war zwar tatsächlich schon gefallen, doch der Großteil der Zuschauer hatte auf Komikerin Tahnee gewettet. Wie geht es Inka wohl nach ihrem "The Masked Singer"-Exit?

Via Instagram meldete die 54-Jährige sich jetzt mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. "Hinter mir liegen ganz besondere und aufregende Wochen. Danke an alle, die mich durch diese Zeit getragen und für mich abgestimmt haben", schwärmte Inka. Anschließend bedankte sie sich auch bei den "The Masked Singer"-Produzenten. Außerdem freue sie sich schon darauf, im Finale ein letztes Mal als Toast auf der Bühne stehen zu dürfen. Zur Erklärung: In der Endrunde werden immer noch mal alle Kandidaten eingeladen.

Sarah Engels (30) saß gestern als Gast im Rateteam und erlebte Inka aka den Toast live. In ihrer Instagram-Story schwärmte die Sängerin anschließend: "Es war mir eine Ehre, Inka – lange nicht mehr so gelacht! Du warst großartig." Was sagt ihr zu Inkas Gesamt-Performance bei "The Masked Singer"? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Der Toast bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Inka Bause bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner, Sarah Engels und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

