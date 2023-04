Mehrere Krankheiten: James Corden beendete Show für Familie

James Corden (44) hatte einen guten Grund, seine Show zu beenden. 2022 kündigte der Moderator an, seiner "The Late Late Show" den Rücken zuzukehren und zurück in seine Heimat Großbritannien zu ziehen. Mittlerweile lief seine letzte Folge bereits erfolgreich im US-Fernsehen und ein letztes Mal besuchten ihn Stars wie beispielsweise Harry Styles (29). Doch auch wenn seine Fans ihn sicher sehr vermissen werden – James verließ die Show zum Wohle seiner Familie.

"Wir hatten wirklich den Eindruck, dass während Covid ein paar gesundheitliche Probleme auftraten, die uns das Gefühl gaben, dass es zu viele Zeichen gab, die uns sagten, wir sollten nach Hause gehen", soll James laut The Mirror erzählt haben. Dass eine Reihe von Familienmitgliedern krank geworden seien, habe dann den entscheidenden Anstoß gegeben. Das beziehe sich vor allem auf seine Eltern: "Es gibt Leute zu Hause, die älter werden." Der 44-Jährige findet, dass keine Gage der Welt die Möglichkeit ersetzten könne, spontan seinen Vater anrufen zu können.

Mit seiner "The Late Late Show" machte James vor allem das Carpool Karaoke berühmt. In seinem Auto hatte er schon mit Superstars wie Céline Dion (55) geträllert. Zu seinem letzten Karaoke wurde der Brite dann von einer engen Freundin überrascht: Sängerin Adele (34). Während der Fahrt tauschten die beiden nicht Erinnerungen aus, sondern sangen auch ein letztes Mal zusammen den Song "Hometown Glory".

Anzeige

Getty Images James Corden im Jahr 2016

Anzeige

Instagram / latelateshow James Corden in der "The Late Late Show"

Anzeige

Getty Images James Corden im Oktober 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de