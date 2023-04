Nach Geburt: Keke Palmer mit Neugeborenem auf rotem Teppich

Keke Palmer (29) nimmt ihr Baby mit zur Arbeit! Im vergangenen Februar durfte sie zusammen mit ihrem Partner Darius Jackson ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: ihren Sohn Leodis. Der Kleine ist der ganze Stolz der Schauspielerin, wie sie ihren Fans im Netz auch immer wieder gerne zeigt. Nun erschien Keke zum ersten Mal nach der Geburt wieder auf dem roten Teppich – und nahm ihr Baby direkt mit!

In Atlanta besuchte Keke eine Vorführung ihres neuen Kurzfilms "Big Boss". In einem hautengen Bodysuit mit Leopardenmuster, der ihren After-Baby-Body perfekt in Szene setze, posierte die Sängerin neben ihrem Liebsten – und auch Leodis war mit von der Partie. Der Trubel um ihn herum schien den Kleinen nicht zu stören: Ganz entspannt schlief er in seiner winzigen schwarzen Collage-Jacke und dem Strampler auf dem Arm seiner Eltern.

Hier scheint Keke den Mama-Alltag und ihre Karriere also perfekt kombiniert zu haben. Zuletzt hatte sie aber zugegeben, damit noch Probleme zu haben. "Ich lerne, alles unter einen Hut zu bringen, und freue mich darauf, diese neue Person zu entdecken, die ich werde. [...] Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Sinn mein Sohn meinem Leben gegeben hat!", hatte sie auf Instagram erklärt.

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer im März 2023

Anzeige

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de