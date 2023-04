Nico Legat knutscht im TV fremd: Was sagt Papa Thorsten?

Thorsten Legat (54) hat eine ganz klare Meinung! Aktuell testen sein Sohn Nico und dessen Freundin Sarah ihre Treue im ultimativen Temptation Island-Test. Schon zu Anfang gibt der 24-Jährige ordentlich Gas und flirtet, was das Zeug hält. Auch ist bereits bekannt: In den kommenden Folgen wird Nico mit der Verführerin Siria wild rumknutschen – und somit seine langjährige Freundin betrügen. Aber was hält eigentlich Thorsten vom Verhalten seines Sohnes? Was der 54-Jährige zu Nicos TV-Fremdknutschen zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de