Keine Krönungszeremonie: Prinz Louis nur auf Balkon dabei

Der Trubel ist möglicherweise noch ein bisschen viel für Prinz Louis (5). Am kommenden Samstag wird König Charles (74) offiziell den britischen Thron besteigen. Das Ganze wird in einer großen Zeremonie in der Westminister Abbey vonstattengehen. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) werden als Thronfolger-Pärchen ebenfalls mit von der Partie sein. Von ihren drei Kindern werden voraussichtlich aber nur Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) neben ihnen sitzen. Nesthäkchen Louis wird bei der Zeremonie wohl nicht dabei sein!

Laut The Telegraph verfolgt Louis die Krönungszeremonie vermutlich vom Buckingham Palace aus. Laut einem Insider sei der Fünfjährige für den Programmpunkt in der Westminster Abbey schlichtweg noch zu klein. Das bedeutet aber nicht, dass der Mini-Royal sich gar nicht am großen Tag seines Opas gar nicht zeigen wird. Beim Balkon-Auftritt soll er sich dann zu seinen Eltern und Geschwistern gesellen, um die Flugvorführungen zu bestaunen.

Erst am vergangenen Sonntag hatte die britische Königsfamilie einen ganz besonderen Tag zelebriert. Louis feierte nämlich seinen fünften Geburtstag. Zu diesem Anlass hatten Kate und William via Instagram ein neues Porträt ihres frechen Strahlemanns veröffentlicht.

Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2022

Prinz Louis, April 2023

