"Leben leicht gemacht"-Phillip fliegt wegen Gesundheit raus

Phillips Gesundheit hat seine großen Pläne zunichtegemacht. Der Baggerfahrer hat bei Leben leicht gemacht schon stolze 51 Kilogramm abgenommen. In der letzten Challenge vor dem Finale ging es für die Kandidaten darum, einen 1.400 Meter hohen Berg zu bezwingen – mit der besonderen Herausforderung, das Gewicht, das sie in der Show abgespeckt haben, in Form von Steinen in Rucksäcken mitzunehmen. Danach mussten sie die Steine über einen Weg von 300 Metern einzeln ins Ziel bringen. Phillip trat die Challenge zwar an, aber musste auf Anraten eines Arztes aufgeben.

"Als ich zum fünften Mal hochgelaufen bin, habe ich gemerkt, wie mir schwummerig wird", schilderte sich der 27-Jährige in der Sendung. Er habe den Weg doppelt gesehen und starke Brustschmerzen bekommen. Daraufhin fragte er den Camp-Arzt, ob das normal sei. Doch dieser erklärte: "Dein Puls ist viel zu schnell, dein Blutdruck viel zu niedrig. Du kriegst nicht wirklich Luft." Der Mediziner musste ihn sogar aus dem Rennen nehmen – für Phillip eine niederschmetternde Nachricht: "Du hast dir zwölf Wochen lang den Hintern aufgerissen und alles gegeben und in der letzten Woche fliegst du raus."

Der Schützling von Ramin Abtin (50) hatte schon vorher betont, gesundheitlich etwas zu schwächeln: "Ich fühle mich einfach nur ausgelaugt und krank, als wenn man eine Grippe hätte." Daraufhin hatte er sich noch mal ins Bett gelegt, um vor der Challenge wieder etwas zu Kräften zu kommen.

