Diese "Leben leicht gemacht"-Kandidaten kommen ins Finale!

Der Leben leicht gemacht-Pokal rückt für sie in greifbare Nähe. Heute mussten sich die Kandidaten der Abnehmshow durch anstrengende Halbfinal-Challenges kämpfen und gingen wie immer an ihre Grenzen. Los ging es mit einer knallharten Wanderung einen steilen Berg hinauf, mit dem zusätzlichen Gewicht von Steinen, die einzeln von A nach B gebracht werden mussten. Aber am Ende schafften nur vier Kandidaten den Sprung ins große Finale!

In der heutigen Folge "Leben leicht gemacht" mussten sich noch sieben Kandidaten auf die vorletzte Waage begeben. Und die Ergebnisse machten es richtig spannend, denn jeder hatte ein Strafkilo bekommen. Am Ende schafften aber nur vier den Sprung ins Finale. Auf dem ersten Platz landete der 37-jährige Daniel aus dem blauen Team von Trainer Ramin Abtin (50). Auf dem zweiten und dritten Platz schafften es schließlich Ása und Valentina ebenfalls in die letzte Show. Besonders spannend wurde es schließlich für die Rückkehrerin Manuela. Sie schaffte es trotz ihres Strafkilos über die gelbe Linie zu kommen.

Kurz vor der letzten Waage mussten die Kandidaten Manuela und Valentina ein letztes Mal in ein Duell, um die Chance zu bekommen, einiges von ihrem Strafkilo abzuziehen. Unter dem Nachthimmel Griechenlands mussten die beiden sich in fünf Mini-Challenges, unter anderem beim Tauziehen, messen. Am Ende hatte aber Manuela die Nase vorne und konnte 600 Gramm von ihrem Strafkilo abziehen.

Daniel, "Leben leicht gemacht"-Kandidaten

Ása, "Leben leicht gemacht"-Kandidaten

Manuela von "Leben leicht gemacht" 2023

