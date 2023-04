Lieber auf der Couch: Blake Lively kommt nicht zur Met Gala

Eigentlich ist Blake Lively (35) ein großer Fan der Met Gala – doch in diesem Jahr umgeht sie den Trubel! Die US-amerikanische Schauspielerin sorgte in der Vergangenheit schon so einige Male für besondere Momente auf dem roten Teppich des Mega-Events: Im vergangenen Jahr wechselte ihr Kleid beispielsweise durch wenige Handgriffe die Farbe. Doch dieses Mal müssen die Fans auf solche Highlights von der Gossip Girl-Darstellerin verzichten: Blake wird bei der Met-Gala 2023 nämlich nicht mit dabei sein!

Im Interview mit People erklärt Blake nun am Rande einer Veranstaltung in New York City, dass sie bei der fulminanten Gala-Nacht am kommenden Montag fehlen wird. "Aber ich werde es mir anschauen", betont die 35-Jährige. Warum genau sie in diesem Jahr kein Teil des Events sein wird, verrät sie jedoch nicht.

Offenbar wird Blake die Met-Gala ganz entspannt von zu Hause aus verfolgen. Nachdem die Schauspielerin während des Interviews ein Kompliment für ihr elegantes Outfit bekommen hat, scherzt sie nämlich: "Danke dir, das ist wirklich nett. Das werde ich auch tragen, wenn ich am Montag auf der Couch liege."

Getty Images Blake Lively im April 2023 in New York City

Getty Images Blake Lively bei der Met Gala im Mai 2018

Getty Images Blake Lively im April 2023 in New York City

