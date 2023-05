Neues Foto: Prinzessin Charlotte wird heute acht Jahre alt

Prinzessin Charlotte (8) hat jeden Grund zum Feiern! Vor über zehn Jahren hatten sich ihre Eltern Prinz William (40) und Prinzesssin Kate (41) das Jawort gegebenen. In den darauffolgenden Jahren krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer drei Kinder George (9), Charlotte und Louis (5). Wie schnell die Zeit mittlerweile vergangenen ist, machten die Royals bereits vor wenigen Tagen klar: Ihr jüngster Spross ist nämlich fünf Jahre alt geworden. Doch damit soll mit der Party-Stimmung noch nicht genug sein: Charlotte feiert ihren achten Geburtstag!

Auf Instagram teilten der zukünftige Thronfolger und seine Gattin anlässlich des Ehrentags ihrer einzigen Tochter einen niedlichen Schnappschuss: Auf der Aufnahme sitzt Charlotte mit einem breiten Grinsen auf einem weißen Sessel. "Wir wünschen Prinzessin Charlotte alles Gute zum Geburtstag", heißt es unter dem Beitrag. Geschossen wurde das herzerwärmende Bild von keiner Geringeren als Mama Kate.

Die Royal-Fans sind von dem Schnappschuss ganz entzückt: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Sie sieht so glücklich aus", "So schön! Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Charlotte!" oder "Das süße Mädchen ist schon so groß – und immer noch der Zwilling ihres Vaters", sind nur einige der unzähligen Kommentare.

