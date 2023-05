Prost! Cathy Hummels schlürft oben ohne leckere Cocktails

Cathy Hummels (35) lässt es sich gut gehen! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin teilt im Netz gerne Eindrücke aus ihrem Leben. In letzter Zeit fallen diese auch gerne mal etwas freizügiger aus – die Influencerin fühlt sich momentan nämlich richtig wohl in ihrem Körper und feiert es dementsprechend, sich sexy in Szene zu setzen. Das tat sie nun erneut: Cathy postete ein heißes Foto aus der Sonne!

Auf Instagram teilte die Ex-Partnerin von dem Fußballer Mats Hummels (34) ein Foto, auf dem sie mit zwei fruchtigen Cocktails posiert – obenrum trägt Cathy allerdings nichts, die Drinks verdecken jedoch ihre Oberweite. "So klappt es endlich mit dem Trend", schrieb die 35-Jährige zu dem Post und ergänzte den Hashtag #KeineBräunungsstreifen.

Zwar fanden einige User keinen großen Gefallen an der Aufnahme, dafür mochten andere den Schnappschuss sehr. "Was für ein cooles Bild!" oder "Einfach eine coole hotte Mami", schwärmten unter anderem ein paar Fans von Cathy.

Anzeige

RTL II Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in einem sexy Anzug

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de