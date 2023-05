Stolze Mama: Prinzessin Kate besucht Charlottes Aufführung

Prinzessin Kate (41) platzt vor Stolz! Die Britin und Prinz William (40) lernten sich während ihres Studiums in Schottland kennen. Auch wenn ihre Liebe anfangs noch holprig verlief, waren sie sich im Jahr 2011 endlich sicher: Sie gaben sich bei ihrer Traumhochzeit das Jawort. Mittlerweile sind der Sohn von König Charles (74) und seine Liebste stolze Eltern dreier Kinder, die trotz ihrer vollen Terminkalender nicht zu kurz kommen: Kate sah sich nun eine Ballettvorstellung an, in der Charlotte mit auf der Bühne stand!

Wie in einem Twitter-Video zu sehen ist, hatte die Siebenjährige einen wichtigen Abend: Sie war Teil der Ballettvorstellung "Cinderella" im Royal Opera House in London! Das ließ sich ihre Mama natürlich nicht entgehen und sie sah sich die Aufführung an: In einem lilafarbenen Kleid mit Tüllrock und einem Zauberstab tanzte das Mädchen auf der Bühne. Wie begeistert die 41-Jährige davon war, machte sie deutlich, indem sie mit einem Strahlen auf die Bühne ging, um ihre Tochter wahrscheinlich zu loben.

Schon bald darf Charlotte vermutlich wieder eine wichtige Rolle einnehmen: Sie und ihre Brüder Prinz Louis (5) und Prinz George (9) sollen nach der Krönungszeremonie ihres Opas Charles in einer Pferdekutsche hinter dem Königspaar fahren dürfen. Das berichtete The Times, allerdings wurde es noch nicht offiziell bestätigt.

Getty Images Prinzessin Kate im April 2023

Getty Images Prinzessin Charlotte bei den Commonwealth Games 2022

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

