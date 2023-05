Wie niedlich! Kylie Jenner postet neues Foto von Sohn Aire

Diese Kulleraugen ziehen jeden in den Bann! Im Februar 2022 erblickte das zweite Kind von Realitystar Kylie Jenner (25) und ihrem damaligen Partner und Rapper Travis Scott (32) das Licht der Welt. Im vergangenen Januar teilte die Unternehmerin dann zum allerersten Mal Fotos des Kleinen mit ihren Fans und verriet sogar seinen Namen – seitdem zeigt sie ihn regelmäßig im Netz. Nun postet Kylie erneut ein süßes Foto von Sohnemann Aire (1)!

Mit ihren 386 Millionen Followern auf Instagram teilt die 26-Jährige erneut ein niedliches Foto von ihrem Söhnchen Aire Webster. Mit verwuschelten Löckchen, Schnuller im Mund und Kuscheldecke in der Hand schaut der Einjährige ganz verträumt aus seinem kleinen Bettchen. Die Zweifach-Mama fügt dem Beitrag neben etlichen Smileys, die Tränen zurückhalten, auch ein schlüpfendes Küken-Emoji hinzu.

Natürlich kommt so ein putziger Schnappschuss besonders gut bei ihrer Community an: "Kylie hat wirklich ganz bezaubernde Kinder!", "Was ein süßer Fratz" oder "Er sieht Stormi sehr ähnlich", schreiben einige ihrer Fans begeistert unter den Post.

TikTok / @kyliejenner Kylie Jenner, Aire Webster und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire

