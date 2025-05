Kylie Jenner will bei Verlobungsring von Timothée mitreden

Kylie Jenner (27) scheint beim Thema Verlobungsring ein Wörtchen mitreden zu wollen! Wie ein Insider gegenüber "Life & Style" verriet, hat die 27-jährige Unternehmerin klare Vorstellungen – und diese auch bereits gegenüber Timothée Chalamet (29) geäußert. "Kylie ist sehr wählerisch, wenn es um Schmuck geht. Sie liebt zwar die Vorstellung, dass Timothée den Ring auswählt, möchte aber trotzdem mitentscheiden", so die Quelle. Offenbar hat sie ihm sogar bereits Fotos von Designs gezeigt, die ihrem Stil entsprechen. Erst kürzlich präsentierte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich – bei den David di Donatello Awards in Rom, wo Timothée den Cinematic Excellence Award entgegennahm.

Die Beziehung der beiden scheint derzeit auf einem Höhepunkt zu sein. Kylie begleitete Timothée bereits zu mehreren hochkarätigen Events – darunter die Golden Globes und die Oscars. Auch wenn sie bei der Met Gala noch mit Designer Maximilian Davis erschien, zeigten sich Kylie und Timothée nur wenige Tage später in Italien ganz offen als Paar. Auf dem roten Teppich hielt er sie liebevoll an der Taille, während Kylie in einem eleganten schwarzen Abendkleid strahlte. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der beiden verbringen sie inzwischen fast ihre gesamte Zeit zusammen: "Er ist mittlerweile fest in ihr Leben integriert", heißt es.

Die Harmonie zwischen beiden hat sich offenbar auch auf ihre Familien ausgeweitet. Besonders Timothées Mutter, Nicole Flender, scheint das It-Girl ins Herz geschlossen zu haben. In einem Interview zeigte sie sich begeistert von Kylie und lobte deren freundliches und charmantes Auftreten. Bereits bei den Oscars hatte Kylie eine rührende Geste gezeigt, indem sie ihren Platz tauschte, damit Nicole neben ihrem Sohn in der ersten Reihe sitzen konnte. Es scheint, als ob die beiden nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch eine Verbindung ihrer Familien aufbauen.

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

