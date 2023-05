Britische Grundschüler sollen für König Charles Blumen säen!

Für seinen großen Tag hat sich König Charles (74) etwas ganz Besonderes ausgedacht! In wenigen Tagen ist es so weit – am 6. Mai werden der amtierende Monarch und seine Frau Camilla (75) zu König und Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt. Dass der hochrangige Royal ein Umweltfreund ist, ist kein Geheimnis. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Charles' Krönung auch der Natur zugutekommen soll!

Wie das britische Bildungsministerium bekannt gab, lässt der 74-Jährige über 200.000 Päckchen gefüllt mit Wildblumensamen an britische Grundschulen schicken. Damit können die Schüler einer Fläche von 40 Rugbyfeldern neues Leben verleihen. Die Blumen locken nämlich Insekten an und dienen ihnen als Nahrungsquelle. Aber auch die Grundschüler können von dieser Aktion einiges mitnehmen und lernen, dass auch "kleine Schritte wie dieser etwas verändern können".

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Charles eine solche Aktion ins Leben ruft. Zum 70-jährigen Thronjubiläum seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) ließ er nämlich drei Millionen Baumsetzlinge pflanzen.

König Charles und Camilla Parker Bowles im April 2019

König Charles im Juli 2012

König Charles pflanzt einen Baum beim Buckingham Palace 2022

