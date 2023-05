Blumen statt Krone: Bricht Prinzessin Kate etwa Tradition?

Wird Prinzessin Kate (41) etwa mit der Tradition brechen? In wenigen Tagen ist es so weit – am 6. Mai werden König Charles (74) und seine Frau Camilla (75) zu König und Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt. Dieses Spektakel lassen sich selbstverständlich auch die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie nicht entgehen und werfen sich dafür vermutlich so richtig in Schale. Wird die Princess of Wales dabei jedoch auf ihre Tiara verzichten? Stattdessen soll Kate zur Krönung Blumenschmuck im Haar tragen!

Für die Frau des Thronfolgers gibt die Tradition eigentlich vor, sich zu diesem Anlass mit einer funkelnden Tiara zeigen. Wie Daily Mail nun berichtet, werde jedoch gemunkelt, dass die stilsichere Britin stattdessen zu Blumenschmuck greifen wird! Der Grund dafür sei das Motto, das der amtierende Monarch für seinen großen Tag auserkoren hat. König Charles setzt bei seiner Krönung nämlich ganz auf Nachhaltigkeit und Natur!

Bereits die Einladungen zu dem großen Event waren mit Blumen, Vögeln und Insekten verziert. Dieses Motto dient jedoch nicht bloß der Zierde. Nachhaltigkeit wird hier ernst genommen. So werden bei der Krönung unter anderem die bereits vorhandenen Throne genutzt, statt dass wie bisher üblich neue angefertigt werden.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2019

Instagram / theroyalfamily Die Einladung zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Tuvalu

