Ganz in Rot! Kylie Jenner setzt Kurven bei Met Gala in Szene

Kylie Jenner (25) zeigt, was sie hat! Die Unternehmerin gehört seit mehreren Jahren zu den Gästen der Met Gala. Bei dem Fashion-Event, organisiert von Vogue-Chefin Anna Wintour (73), präsentierte der Reality-TV-Star schon verschiedenste Looks – unter anderem ein Hochzeitskleid. Und auch in diesem Jahr ließ sich die Beauty wieder etwas Besonderes einfallen: Kylie strahlte in einem engen roten Kleid, das ihre Kurven perfekt betonte!

Damit war sie nicht zu übersehen! Am Montagabend fand in New York die legendäre Veranstaltung statt. Dazu schmiss sich Kylie mächtig in Schale: In einem knallroten One-Shoulder-Kleid mit XXL-Schlitz stach die zweifache Mutter sofort aus der Masse heraus. Das Designerteil von Jean Paul Gaultier (71) ergänzte sie durch ein Cape. Ihre Haare trug sie in einem lockeren Dutt.

Kylies Fans dürften von dem Look ihres Idols begeistert sein – und froh über ihren Auftritt. Immerhin hatte es noch Gerüchte gegeben, die Kardashian-Jenners würden in diesem Jahr nicht an der Met Gala teilnehmen. Diese Spekulationen wurden jedoch schnell zunichtegemacht.

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

Getty Images Die Kardashian-Jenners im Jahr 2018

