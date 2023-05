Kim Kardashian begegnete ihrem Ex Pete Davidson bei Met Gala

Kommen Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (29) nach ihrer Trennung gut miteinander klar? Die Reality-TV-Queen und der Komiker waren mehrere Monate zusammen. Nachdem es wochenlang Gerüchte gegeben hatte, dass es in ihrer Beziehung kriseln soll, wurde im August des vergangenen Jahres ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Angeblich bereut Pete die Liaison mit Kim sogar. Doch bei der Met Gala trafen sie nun wieder aufeinander – und hatten damit offenbar überhaupt kein Problem.

Ein Foto, das unter anderem Just Jared vorliegt, zeigt, wie sich das einstige Liebespaar angeregt mit dem Musiker Usher (44) unterhält. Offenbar fließt zwischen ihnen kein böses Blut: Sowohl Kim als auch Pete hatten bei ihrer Begegnung ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Beide waren ohne Begleitung über den roten Teppich gelaufen.

Dabei hat Pete mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite: Die Seriendarstellerin Chase Sui Wonders (27). "Sie ist einfach die Beste. Sie ist die beste Schauspielerin. Sie rockt einfach. Sie macht so viele coole Sachen", hatte er erst vor wenigen Tagen von ihr in einem Interview mit Entertainment Tonight geschwärmt.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023 in New York

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2023

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders im Februar 2023

