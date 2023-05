Kim Kardashian entzückt im Perlen-Look auf der Met Gala!

Kim Kardashian (42) präsentiert einen bezaubernden Look auf der Met Gala! Die Reality-TV-Queen ist auf den roten Teppichen der Welt zu Hause. Dazu gehört seit langer Zeit auch das große, von der Vogue ins Leben gerufene, Fashion-Event. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Influencerin und ihre berühmte Familie dieses Jahr nicht erwünscht seien. Nun tauchten die TV-Bekanntheiten doch bei der Veranstaltung auf. Und Kim zog mit ihrem Outfit so einige Blicke auf sich!

Die diesjährige Met Gala stand ganz im Zeichen des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (✝85). Die 42-Jährige trug ein Kleid, welches nur aus einem beigefarbenen Korsett und weißen Perlen bestand. Ergänzt wurde der Look mit einer großen weißen Schleppe. "Was ist mehr Karl? Die ikonischen Chanel-Perlen sind das, woran ich immer gedacht habe, also wollten wir einfach in Perlen triefen", erklärte Kim gegenüber Vogue dazu.

Vergangenes Jahr sorgte die Vierfachmama mit ihrer Kleiderwahl für ziemlich viel Empörung. Sie trug das originale Kleid, in dem die Ikone Marilyn Monroe (✝36) 1962 auf John F. Kennedys (✝46) 45. Geburtstag ein Ständchen gesungen hatte. Angeblich habe sie das besondere Kleidungsstück beschädigt.

