Könnte die Krönung für König Charles gefährlich werden?

Das Großevent des Jahres sorgt auch für große Sorgen! Am 6. Mai ist es endlich so weit: König Charles (74) wird offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Mehrere Tage lang wird die Thronbesteigung des Royals in London und Umgebung zelebriert, inklusive eines Konzerts und mehrerer Paraden. Dafür wird schon fleißig geprobt, damit nichts schiefgeht. Denn die Krönung birgt durchaus Gefahren für Charles und seine Liebsten!

Gegenüber Bild äußerte Ken Wharfe, ehemaliger Schutzoffizier der Royals, nun seine Bedenken. "Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich mir Sorgen mache, was einzelne Attentäter oder Stalker angeht!" Vor allem der Weg zur Krönung könne für das Königspaar gefährlich werden, versicherte der Experte: "Der Abschnitt zwischen Buckingham Palace und der Westminster Abbey ist am meisten gefährdet. Alles rund um den Trafalgar Square ist nicht so leicht zu schützen!" Jedoch sei eine Menge Polizei im Einsatz, um für die Sicherheit der Blaublüter zu sorgen.

Sollte wirklich etwas bei Charles' Krönung passieren, wären weitere Royals in Gefahr. Denn zu den Feierlichkeiten werden die Vertreter der internationalen Königshäuser erwartet: Neben den Briten um Prinz William (40) und Co. sollen auch Mary von Dänemark (51) und ihr Mann Prinz Frederik (54) dabei sein – ebenso die schwedische Verwandtschaft rund um Carl Gustaf (77) und Gattin Silvia (79).

