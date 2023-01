Las-Vegas-Hochzeit mit Jennifer Lopez war Ben Afflecks Idee!

Ben Affleck (50) hatte sich vor seiner Hochzeit mit Jennifer Lopez (53) offenbar viele Gedanken gemacht! Im Jahr 2021 feierten der Schauspieler und die Musikerin nach 17 Jahren ihr großes Liebes-Comeback. Nur wenige Monate später traten sie im Sommer 2022 vor den Traualtar – und zwar zweimal! Im Juli heirateten sie zunächst im kleinen Kreis in Las Vegas und im August fand dann die große XXL-Trauung statt. Nun gab J.Lo preis: Die Vegas-Hochzeit war tatsächlich Bens Idee!

Im Interview mit "Surprise" erzählte die 53-Jährige jetzt, dass sie große Feiern nicht so gern mag. Deshalb habe Ben ihr nach der Verlobung vorgeschlagen, im Kreise ihrer Liebsten zunächst in Las Vegas zu heiraten. "Es war seine Idee und ich fand sie brillant. Das nahm den ganzen Druck von der großen Hochzeit, die wir mit unseren Familien feiern wollten", plauderte J.Lo aus.

Tatsächlich hatte sich der "Gone Girl"-Darsteller auch ganz alleine um die Planung der Vegas-Heirat gekümmert. "Er hat die ganze Hochzeit in Las Vegas geplant. [...] Er hat ein erstaunliches Auge und einen unglaublichen Geschmack", hatte die "On The Floor"-Interpretin vor wenigen Tagen im Interview mit Mirror von ihrem Ehemann geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2023 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de