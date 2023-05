In Köln: Post Malone holt bei Konzert Apache 207 auf Bühne

Damit hat wohl keiner gerechnet! Post Malone (27) reist derzeit mit seiner "Twelve Carat Tour" um die halbe Welt und machte nun auch in der Lanxess-Arena in Köln halt. Bei seinem einzigen Konzert in Deutschland gab der US-Rapper seine größten Hits vor Tausenden Fans zum Besten. Dabei überraschte er das Publikum aber auch mit einem ganz besonderen Gast: Apache 207 unterstütze Post Malone auf der Bühne!

Die Konzertbesucher staunten wohl nicht schlecht, als sie am Montagabend den deutschen Rapper neben dem "Rockstar"-Interpreten in der Arena sahen. Auf TokTok kursieren einige Videos der Überraschung: Unter tosendem Applaus und lautem Fan-Geschrei sang Apache seinen Hit-Song "Fühlst Du Das Auch." Dabei wurde er auch von Posty selbst total gefeiert, der im Hintergrund happy über die Bühne tanzte.

Der US-Sänger scheint seine Tour total zu genießen – vor einigen Wochen hatte er noch mit seinem rapiden Gewichtsverlust für Schlagzeilen gesorgt. "Ich wollte nur sagen, dass ich keine Drogen nehme. Viele Leute haben mich nach meinem Gewichtsverlust gefragt und auch meine Performances auf der Bühne bewertet. [...] habe mich noch nie gesünder gefühlt", hatte der 27-Jährige via Instagram klargestellt.

Anzeige

Getty Images Post Malone im Februar 2023

Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige

Getty Images Post Malone im September 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Post Malone Apache 207 auf die Bühne geholt hat? Total cool! Na ja, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de