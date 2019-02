Es ist eine absolute Schocknachricht! Wie französische Medien übereinstimmend berichten, verstarb der beliebte Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) am heutigen Tag überraschend in seiner Wahlheimat Paris. Genauere Umstände über sein plötzliches Ableben sind bislang noch nicht bekannt. Berühmt wurde der gebürtige Hamburger nicht nur durch sein extrovertiertes Auftreten, sondern auch wegen seiner markigen Sprüche. So titelte der Designer schon damals: "Mir geht manches durch den Mund, bevor es mir durch den Kopf geht."

Das wohl legendärste und bekannteste Zitat von Karl Lagerfeld bezog sich auf Heidi Klum (45). Über das Model hatte der Modedesigner nur verächtliche Worte übrig: "Ich kenne sie nicht. Claudia (48) kennt sie auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht." Gemeint ist mit Claudia das Topmodel und zugleich seine Muse Claudia Schiffer. Auch für Pippa Middleton (35), die kleinen Schwester von Herzogin Kate (37), hatte der Modezar einen nicht allzu netten Ratschlag: "Ich mag ihr Gesicht nicht. Sie sollte nur ihre Rückseite zeigen."

Auch unvergessen seine Aussage in der Talkshow von Markus Lanz (49) im Jahr 2012: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Über seine exzentrische Art und seine Überheblichkeit machte Karl Lagerfeld zu Lebzeiten nie ein Geheimnis und betonte einst in einem Interview: "Ich bin sehr bodenständig. Nur eben nicht auf diese Erde."

Getty Images Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer im Jahr 2008

Getty Images Pippa Middleton 2018 in London

Getty Images Markus Lanz und Karl Lagerfeld, 2012 in Düsseldorf



