Kehrt Cristiano Ronaldo etwa zu Ex-Klub Real Madrid zurück?

Zieht es Cristiano Ronaldo (38) zurück ins Santiago-Bernabéu-Stadion? Der Fußballprofi verbrachte neun trophäenreiche Jahre bei dem Erfolgsverein Real Madrid. Mit 451 Toren in 438 Spielen geht der Portugiese als erfolgreichster Torschütze aller Zeiten bei Real in die Geschichte ein. Ganz überraschend wechselte der Starfußballer im Dezember nach Saudi Arabien, wo er nun für Al-Nassr kickt. Allerdings soll Georgina Rodriguez (29) auf der arabischen Halbinsel nicht glücklich sein und zurück nach Spanien wollen. Gibt es für Cristiano bald ein Comeback nach Madrid?

Die spanische Zeitung El Nacional behauptet, der Verein sei dazu bereit, dem 38-Jährigen eine Botschafterrolle anzubieten. Der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, garantiere, dass es Cristiano im Santiago Bernabéu nicht an Arbeit mangeln wird. Es stehe fest, dass der Fußballer nicht als Spieler zurückkehren, sondern in einer anderen Position zum Einsatz gebracht werden solle. "Seine Zeit auf dem Spielfeld des Bernabéus soll Ronaldo als geschlossenen Kreis betrachten", findet der Präsident des Klubs.

In den letzten Wochen machten Cristiano und Georgina immer wieder mit einer angeblichen Beziehungskrise Schlagzeilen. Die Influencerin soll laut dem Superstar egozentrisch geworden sein und sich nicht mehr so fürsorglich um ihn und die Kinder gekümmert haben. Doch seinem letzten Post in den sozialen Medien scheint nun alles wieder gut zu sein. "Ein Hoch auf die Liebe", schrieb der Familienvater zu einem Kuss-Bild mit seiner Liebsten.

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im Januar 2019

Getty Images Cristiano Ronaldo mit dem Champions-League-Pokal für Real Madrid 2018

Getty Images Cristiano Ronaldo, Spieler für Al-Nassr

