Kurz vor Krönung: Attentäter wollte König Charles töten!

Die Sicherheit von Charles III. (74) steht auf dem Spiel! In wenigen Tagen wird der britische Monarch offiziell zum König gekrönt. Am Dienstagabend kam es jedoch zu einem bestürzenden Vorfall: Ein Mann hatte Schrotpatronen auf das Gelände des Buckingham Palace geworfen, die später kontrolliert gezündet werden mussten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Täter wurde festgenommen – The Sun zufolge hatte er bereits vor mehreren Tagen damit gedroht, Charles umbringen zu wollen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de