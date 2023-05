Leo DiCaprio feiert mit Ex Gisele Bündchen bei Met-Party!

Leonardo DiCaprio (48) und Gisele Bündchen (42) gehen zusammen auf die Piste! Fünf Jahre hatten der Schauspieler und das Model eine turbulente Beziehung geführt – 2005 haben sie sich dann aber endgültig getrennt. Gisele hatte damals den Schlussstrich gezogen, weil sie in der Beziehung unter Panikattacken gelitten habe. Böses Blut scheint aber nicht zwischen den Ex-Partnern zu fließen: Leo und Gisele besuchten dieselbe Party nach der Met Gala!

Am vergangenen Montag fand in New York das Event des Jahres für die Stars und Sternchen statt. Auch Supermodel Gisele schritt in einem Traum in Weiß über den roten Teppich – und ließ es danach auf der After-Party krachen! Dafür tauschte sie ihre Robe gegen ein kurzes schwarzes Kleidchen mit passendem Mantel ein. Und auch Leo besuchte die Feier! Er trug einen schwarzen Anzug zu einem lässigen dunkelgrünen Hemd und verdeckte sein Gesicht mit Kappe und Maske. Ob er etwa nicht mit seiner Ex gesehen werden wollte?

Immerhin ist die zweifache Mama gerade wieder Single: Im Oktober des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass sie und ihr Ehemann Tom Brady (45) sich trennen. Deshalb war der Besuch auf der diesjährigen Met Gala auch der erste Auftritt auf dem Event seit 15 Jahren, den die 42-Jährige ohne den Footballer an ihrer Seite absolvierte.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Gisele Bündchen

Getty Images Gisele Bündchen im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

