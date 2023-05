Michael Douglas wird in Cannes mit Ehrenpalme ausgezeichnet

Michael Douglas (78) wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Hollywoodstar gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Schauspielern der Filmbranche. Filme wie "Eine verhängnisvolle Affäre" oder zuletzt die "Ant-Man"-Reihe machten ihn weltweit berühmt. 1988 bekam er sogar einen Oscar als bester Schauspieler. Und nun folgt für ihn eine ganz besondere Ehrung: Michael wird bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Ehrenpalme ausgezeichnet.

Die Filmfestspiele im französischen Cannes sind eines der bedeutendsten Filmfestivals weltweit. Dort werden Filme und Darsteller für ihre ganz besondere Leistung ausgezeichnet – und die Ehrenpalme geht an das Lebenswerk. Wie Deadline berichtet, bekommt Michael diese 2023 und er ist wohl schon jetzt ganz gerührt: "Nach mehr als 50 Jahren in der Branche ist es mir eine Ehre, an die Croisette zurückzukehren, um das Festival zu eröffnen." Zu Ehren des 78-Jährigen wird dann ein brandneuer Dokumentarfilm über sein Leben gezeigt. Michael wird die Ehrenpalme am Eröffnungstag, dem 16. Mai, entgegennehmen.

Das Schauspieltalent scheint Michael in die Wiege gelegt worden zu sein, denn sein Vater ist kein Geringerer als die Hollywood-Legende Kirk Douglas (✝103). Er war im Februar 2020 mit stolzen 103 Jahren verstorben. Sein Sohn hat seinen berühmten Vater bis heute nicht vergessen. Im Februar 2023 zeigte sich Michael beim Besuch des Grabes – am dritten Todestag seines Vaters.

