Morddrohung an König Charles: Täter war Verehrer der Queen!

Erste Details sind über den Täter bekannt! Am 6. Mai wird König Charles (74) zum neuen britischen Regenten gekrönt. Wenige Tage vor der großen Zeremonie sind die Sicherheitsleute der royalen Familie in heller Aufruhr – und das nicht ohne Grund. Denn in den frühen Morgenstunden hatte ein Mann vor dem Buckingham Palace gedroht, Charles umzubringen. Nachdem er sogar Munition auf das Gelände geworfen hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Nun ist auch klar, um wen es sich bei dem Täter handelt!

Wie unter anderem The Sun berichtet, wurde er als der Hundezüchter David Huber identifiziert, der die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) sehr verehrt haben soll. Unmittelbar nach dem Ableben der Monarchin soll er ihr sogar eine Nachricht hinterlassen haben. "Es ist ein großer Verlust für uns alle", hatte der 60-Jährige im September via Facebook erklärt. Warum genau er eine Morddrohung gegen ihren ältesten Sohn Charles ausgesprochen hatte, ist noch unklar.

Der König war während des Vorfalles glücklicherweise nicht im Buckingham Palace. Laut Augenzeugen habe er das Schloss Minuten vorher verlassen. Bei einer anschließenden Untersuchung war in der Tasche des Täters ein Messer sichergestellt worden.

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Getty Images Die Polizei vorm Buckingham Palace

Getty Images König Charles im April 2023

