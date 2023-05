Nach Notfall: Jamie Foxx meldet sich aus dem Krankenhaus!

Er teilt ein erstes Lebenszeichen! Jamie Foxx (55) liegt seit knapp drei Wochen im Krankenhaus in England: Er hatte während der Dreharbeiten seines neusten Filmes "Back in Action" einen medizinischen Notfall erlitten. Seine Tochter Corinne (29) teilte danach mit, dass der "Django Unchained"-Star dank schneller ärztlicher Versorgung bereits wieder auf dem Weg der Besserung sei. Nun äußert sich Jamie erstmals selbst aus der Klinik!

Via Instagram teilt der 55-Jährige ein kurzes Statement mit seinen rund 16,2 Millionen Followern. "Danke für all die Liebe", schreibt Jamie und fügt seinem Post einige Emojis hinzu. Er scheint die zahlreichen Genesungswünsche seiner Fans, Familie und Freunde in den vergangenen Wochen mitbekommen zu haben: "Ich fühle mich so gesegnet!" Weitere Details über seinen Zustand oder was genau ihm fehlt, gibt er aber nicht preis.

Wann der Filmstar aus dem Krankenhaus entlassen wird, steht nicht fest – eine Weile wird er sich aber noch erholen müssen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine Show "Beat Shazam" in diesem Jahr ohne ihn gedreht wird, da er noch in der Klinik bleiben müsse. Laut TMZ nimmt sich auch seine Tochter Corinne, mit der er die Game-Sendung moderiert, eine Auszeit.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de