Freunde sind wegen Scheidung in Sorge um Shannen Doherty

Shannen Doherty (52) versetzt ihr Umfeld in Sorge! Die Charmed-Darstellerin war seit 2001 mit Kurt Iswarienko verheiratet. Als bei der Schauspielerin 2015 Brustkrebs diagnostiziert wurde, war ihr Mann ihr nicht von der Seite gewichen. Die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit muss heute immer noch mit der Krankheit kämpfen – hinzu kommt, dass sie vor wenigen Wochen die Scheidung einreichte. Ihre Freunde sorgen sich jetzt um Shannens Zustand.

Die 52-Jährige fordert von ihrem Ex finanzielle Unterstützung, was sich als schwierig erweisen könnte, da beide keinen Ehevertrag unterzeichnet hatten. "Das ist alles sehr schnell und brutal aufgeflogen. Shannen bereitet sich auf einen höllischen Kampf vor, obwohl sie ärztlich angewiesen ist, Stress zu vermeiden", erzählte ein Insider gegenüber Radar Online. Im Falle eines Prozesses müsse sie einige Strapazen über sich ergehen lassen: "Shannen ist eine harte Nuss, aber sie kann nur eine bestimmte Menge aushalten!"

Auf Shannen kommen schwere Zeiten zu: Via Instagram hatte sie bekannt gemacht, dass ihr die Krankenversicherung gestrichen wurde. In einem Statement wandte sie sich an die Gewerkschaft SAG-AFTRA und stellte klar: "Die Krankenversicherung sollte sich nicht nach dem Jahreseinkommen richten. Sie ist ein lebenslanger Beitrag."

Anzeige

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty

Anzeige

Instagram / theshando Schauspielerin Shannen Doherty

Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de