Krönungsprobe: Herzogin Kate und Prinz William treffen ein

Langsam wird es ernst! Am kommenden Samstag ist es endlich so weit: König Charles (74) wird offiziell zum Oberhaupt Großbritanniens gekrönt. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange. Heute steht die Krönungsprobe in Westminster Abbey an. Damit bei diesem Großevent nichts schiefgeht, steht heute die Probe der Krönungszeremonie an. Nun erreichten auch Prinz (5) William, Herzogin Kate (41) und ihre zwei ältesten Kinder Westminster Abbey!

Wie Mirror berichtet, kam Prinz Williams Familie soeben an der Kirche an, in der die Krönungszeremonie am Wochenende stattfinden wird – allerdings ohne ihren jüngsten Sohn Prinz Louis. Vor der Kirche unterhielten sich Kate und William mit Charles und Königsgemahlin Camilla (75). Zu diesem Anlass trug Kate ein schwarz-weiß gemustertes Kleid. William zeigte sich in einem dunklen Anzug. Auch sein Sohn George war in einem Anzug gekleidet, während seine Schwester Charlotte ein hellblaues Kleid trug.

Louis' Abwesenheit bestätigt wohl die Vermutungen – denn wie ein Insider gegenüber The Telegraph berichtete, sei der Fünfjährige noch zu klein, um an der Zeremonie teilzunehmen. Dennoch wird die königliche Familie nicht komplett auf den Mini-Royal verzichten müssen: Beim Balkon-Auftritt soll er sich zu seiner Familie gesellen, um die Flugvorführungen zu bestaunen.

