Reale Chance auf den Sieg? So kommt der deutsche ESC-Act an

Kann Deutschland den Sieg holen? In wenigen Tagen steht das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests an und das Raten beginnt: Wer wird schlussendlich das Rennen machen? Als großer Favorit gilt Schweden mit der Sängerin Loreen (39) und dem Track "Tattoo", doch auch Norwegen und Österreich können laut Prognosen auf viele Punkte hoffen. Doch wie stehen die Chancen für Deutschland und Lord of the Lost? So kommt der deutsche Act bisher an!

Wie esc-kompakt.de berichtet, habe die Rockband vor wenigen Wochen ihre erste und einzige Performance bei einem ESC-Promo-Event absolviert. Das Publikum sei durchaus begeistert von dem Auftritt gewesen und habe den Song "Blood & Glitter" mächtig abgefeiert. Im Rahmen jüngster Schätzungen der Buchmacher belegt Deutschland Platz 15 und liegt somit vor Australien und hinter Kroatien. In vergangenen Schätzungen belegte der deutsche Act ähnliche Platzierungen.

Realistische Siegeschancen werden Lord of the Lost wohl also nicht zugesprochen. Das sieht beim schwedischen Act Loreen ganz anders aus. Die Sängerin hatte bereits 2012 mit dem Lied "Euphoria" den Sieg holen können und belegte laut jüngsten Prognosen der Buchmacher ohne Ausnahme mehrmals den ersten Platz.

Getty Images Die Rockband Lord of the Lost

Instagram / officiallordofthelost Lord of the Lost in Hamburg 2023

Getty Images Loreen, Sängerin

