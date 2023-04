Dieses Land wird beim ESC 2023 als großer Favorit erachtet

Wer wird sich den Sieg holen? In wenigen Wochen findet das große Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests statt und viele Musikfans können es gar nicht mehr erwarten. Für Deutschland geht dieses Jahr die Band Lord of the Lost ins Rennen und wird versuchen, mit dem Song "Blood & Glitter" beim Voting viele Punkte zu erhalten. Nun lief der erste ESC-Songcheck und geht man nach diesem, hat vor allem ein Staat besonders gute Chancen: Dieses Land gilt als großer ESC-Favorit!

Wie eurovision.de berichtet, stehe das Votingergebnis des ersten Songchecks fest. Die höchste Punktzahl von 16,9 Punkten konnte Norwegen erzielen – das Land schickt dieses Jahr die Sängerin Alessandra mit dem Lied "Queen of Kings" ins Rennen. Auf dem zweiten Platz landete Frankreich mit der Musikerin La Zarra und dem Song "Évidemment", gefolgt von Italien mit dem Sänger Marco Mengoni (34) und "Due vite". Den letzten Platz belegte die irische Band Wild Youth, die mit dem Song "We Are One" beim ESC antritt.

In diesem ersten Songcheck noch nicht mit einberechnet war der deutsche Act Lord of the Lost. Die Band hatte sich in der Show "Unser Lied für Liverpool" für eine Teilnahme beim Eurovision Song Contest qualifizieren können. Lord of the Lost konnte sich gegen Acts wie Ikke Hüftgold (46) oder Florian Künstler durchsetzen.

Getty Images Alessandra, Sängerin

Getty Images Wild Youth, ESC-Teilnehmer 2023 für Irland

Getty Images Lord of the Lost, ESC-Teilnehmer 2023 für Deutschland

