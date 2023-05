Taylor Swift soll Mama von neuem Freund kennengelernt haben

Taylor Swift (33) scheint es ernst zu meinen! Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sich die Sängerin und ihr langjähriger Freund Joe Alwyn (32) getrennt haben sollen. Sechs Jahre lang waren die "Blank Space"-Interpretin und der Schauspieler ein Paar. Zu den Spekulationen schweigen beide bisher, allerdings soll die Grammy-Gewinnerin inzwischen den Musiker Matty Healy (34) daten. Laut Berichten lernte Taylor sogar schon seine Mutter kennen!

Denise Welch, die Mutter des The-1975-Frontmanns, hatte via Instagram einen Schnappschuss mit der Blondine gepostet. Taylor und Denise schienen zusammen Mattys Konzert besucht zu haben und posierten nach der Show für ein gemeinsames Bild. Auffällig dabei ist, dass das Foto bereits im Januar entstanden ist. Demnach ist es durchaus möglich, dass sich die beiden Anfang des Jahres kennengelernt und miteinander angebandelt haben.

Matty und Taylor sollen vor rund zehn Jahren zusammen gewesen sein und schweben jetzt auf Wolke sieben. "Sie und Matty sind wahnsinnig ineinander verliebt. Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Ebenso wie die 33-Jährigen ihn auf einem seiner Konzerte besucht hatte, soll er bei ihrer Show vorbeischauen: "Sie hat ihren Freunden erzählt, dass Matty am Wochenende nach Nashville fliegt, um sie auf der nächsten Etappe ihrer Tour zu unterstützen."

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2022

Getty Images Matty Healy beim Lollapalooza in Sao Paulo, 2023

