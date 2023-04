Fans sicher: Taylor Swift schießt bei Konzert gegen Ex Joe!

Bricht Taylor Swift (33) ihr Schweigen über das Liebes-Aus? Die Sängerin war für ganze sechs Jahre mit Joe Alwyn (32) zusammen. Diesen Monat behauptete ein Insider, dass die beiden nun getrennte Wege gehen. Seither suchen ihre Fans, die sogenannten Swifties, eifrig nach Hinweisen, die die Trennung von dem Schauspieler bestätigen oder mehr Details enthüllen. Da die Grammy-Gewinnerin derzeit im Rahmen ihrer "The Eras Tour" auf der Bühne steht, werden ihre Auftritte genaustens unter die Lupe genommen: Was meinte Taylor mit dieser unerwarteten Geste?

Wie unter anderem ein Foto auf Twitter zeigt, machte sie bei ihrem Konzert in Texas am Freitag ein äußerst untypisches Handzeichen: Während ihres Hits "Look What You Made Me Do" zeigt sie einer Tänzerin mit ihren Fingern eindeutig ein "L". Doch warum soll sie ein Loser sein? Ähnlich wie im Musikvideo repräsentieren die Frauen auf der Bühne vergangene Versionen der Musikerin – in diesem Fall aus ihrer "Lover"-Ära. "Bereut sie es, so verliebt zu sein und dieses Album gemacht zu haben? Ich glaube wirklich, dass Joe ihr etwas Schlimmes angetan hat", übersetzt ein Nutzer die Situation. Mehrere Lieder des besagten Albums sollen von Joe handeln, weshalb einige Fans sicher sind: "DIE BEZIEHUNG IST VORBEI."

Das ist nicht das erste Mal seit Beginn der Tour, dass Swifties sich im Netz über eine Botschaft des Popstars freuen. Bei ihrer Show in Florida hatte ein besorgter Fan mit einem Plakat gefragt: "Geht es dir gut?" Darauf antwortete sie, indem sie eindeutig einen Daumen nach oben in die entsprechende Richtung hielt.

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift bei ihrer "The Eras Tour"

