Haben Yasmin Vogt und ihr Garry Secret schon Zukunftspläne?

Yasmin Vogt (24) und ihr Liebster Garry Secret wollen es langsam angehen lassen. Nachdem ihre kurze Bachelor in Paradise-Liaison mit Alexander Golz (26) zerbrochen ist, bandelt sie mit dem TikToker an. Das stößt bei den Fans auf Kritik, sie wittern eine PR-Aktion – immerhin ist die TV-Bekanntheit sechs Jahre älter als der Netzstar. Die beiden stört das aber nicht, denn sie sind happy zusammen: Im Promiflash-Interview sprachen Yve und Garry über ihre gemeinsame Zukunft.

Promiflash erzählten die beiden auf dem Bildrenntag, dass sie noch in diesem Jahr einige gemeinsamen Reisen planen. Weiter haben Garry und Yve noch nicht gedacht. "Aber das Thema Zusammenziehen, das liegt noch in der Ferne – es ist aber auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Wir sind da sehr offen", erklärte der Influencer. Darüber würden sie sich jetzt noch keine Gedanken machen – schließlich seien sie noch nicht so lang zusammen. "Ich bin ja erst nach Düsseldorf umgezogen. Jetzt habe ich erst eine neue Wohnung, ich bin in einer WG", fügt das Ex-Bachelor-Girl hinzu.

Doch auch eine Zukunft in TV-Shows können sich die Turteltauben vorstellen: Sie würden an verschiedenen Formaten teilnehmen! Zum Beispiel für Das Sommerhaus der Stars rechnen sie sich gute Chancen aus. "Ich denke mal, keiner wird uns schlagen, egal wie alt", zeigt sich Garry ganz siegessicher.

Instagram / yvevogt Yve Vogt und Garry Secret beim Bildrenntag 2023

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret, Influencer

