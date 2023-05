Im Mallorca-Urlaub: Hat Jakub Jarecki Kate hintergangen?

Jakub Merlan-Jarecki (27) gesteht Fehler ein! Vor einigen Monaten entschlossen sich der einstige Kicker und seine Ehefrau Kate Merlan (36) dazu, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Bei Prominent getrennt trafen die beiden Reality-Sternchen jedoch wieder aufeinander und schienen sich anzunähern. Doch wie der Tempation Island V.I.P.-Kandidat nun zugibt, hat er sich das Vertrauen seiner Ex wieder verspielt. Jakub gesteht, dass er sich im Malle-Urlaub daneben benommen hat!

In einem Instagram-Statement gibt Jakub Aufschluss darüber, wie es aktuell zwischen ihm und Kate aussieht. "Ich habe mich auf Mallorca nicht gut verhalten. Ich habe Absprachen zwischen uns beiden gebrochen und ihr Vertrauen auch missbraucht, das muss man sagen, wie es ist", und fügt hinzu, dass es seiner Noch-Ehefrau deshalb auch bei dem kürzlich aufgenommenem "Prominent getrennt"-Wiedersehen sichtlich schlecht ging. Und das, obwohl Jakub und Kate laut seinen Aussagen eigentlich auf einem guten Weg gewesen waren.

Weiter stellt Jakub klar, dass er deshalb nun grundlegende Verhaltensweisen ändern wolle. "Wir beiden sind aktuell kein Paar. [...] Ich muss jetzt ihr Vertrauen wiedergewinnen. Aber eins haben wir in diesem Gespräch geklärt: Wir wollen jetzt einfach an einem Strang ziehen, [...] ohne ständiges Hin und Her", erklärt er und beteuert, sich dafür ordentlich ins Zeug legen zu wollen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki, April 2023

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

