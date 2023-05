Koch meint: Prinzessin Diana fände Familienstreit schlimm

Was würde die verstorbene Prinzessin Diana (✝36) wohl zu den Streitigkeiten zwischen ihren Söhnen sagen? Seit Prinz Harrys (38) Rücktritt von den royalen Pflichten ist das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (40) und seinem Vater König Charles (74) extrem angespannt. Um seine Mutter trauert der britische Royal allerdings immer wieder öffentlich. Der ehemalige Koch der Familie betont jetzt: Prinzessin Diana wäre wegen des Familienstreits sehr enttäuscht.

Darren McGrady war bis 1993 elf Jahre lang der Privatkoch von Queen Elizabeth (✝96) und kam der Königsfamilie deswegen so nah wie kaum jemand. "Prinzessin Diana wäre sehr traurig darüber, dass sich die Beziehung zwischen ihren beiden Jungs, William und Harry, so sehr gespalten hat", erklärt er jetzt gegenüber Bild. Zu Dianas Lebzeiten, als er noch am Königshaus angestellt war, seien die Brüder unzertrennlich gewesen. "Manchmal denke ich, ein Glück muss sie das nicht erleben. Aber wenn Prinzessin Diana noch am Leben wäre, dann würde es diesen Streit nicht mehr geben. Sie hätte sie zusammengesetzt und sich ausgesprochen", macht Darren deutlich.

Bis zum Megxit 2020 waren William und Harry immer als Einheit aufgetreten. Zusammen mit ihren Ehefrauen Prinzessin Kate (41) und Herzogin Meghan (41) waren sie auch bekannt als "die fabelhaften Vier". Besonders Dianas Unfalltod, als ihr jüngster Sohn gerade einmal zwölf Jahre alt war, hatte die Brüder fest zusammengeschweißt.

Anzeige

Getty Images Darren McGrady, ehemaliger Koch der Queen

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles mit dem Direktor des Eton College

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Januar 1988

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de