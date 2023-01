Prinz Harry sicher: Mit Prinzessin Diana wäre alles anders

Wie würde es zwischen den Royals laufen, wenn Prinzessin Diana (✝36) noch am Leben wäre? Prinz Harry (38) sorgt mit der Veröffentlichung seiner Memoiren aktuell für eine Menge Aufruhr. Immerhin packt der Mann von Herzogin Meghan (41) nicht nur über seine Kindheit im britischen Königshaus aus, sondern auch über sein schwieriges Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (40). In einem Kapitel berichtet der Wahlamerikaner sogar, einst von seinem älteren Bruder zu Boden gestoßen worden zu sein. Ob ihre verstorbene Mutter Diana etwas an ihrem Zerwürfnis hätte ändern können?

Bei einem Auftritt in der "The Late Show" sprach Harry mit dem Moderator Stephen Colbert (58) über seine jüngst erschienenen Memoiren "Reserve". Vor allem auf die Frage, was anders wäre, wenn seine Mutter noch leben würde, hat der 38-Jährige eine klare Antwort. "Wir wären gar nicht erst bis zu diesem Moment gekommen. Es ist unmöglich zu sagen, wie [William und mein] Verhältnis zueinander heute wäre, aber die Distanz zwischen meinem Bruder und mir wäre auf keinen Fall dieselbe", ist sich Harry sicher.

Auch, wenn Harry in seinem Buch viele private Details enthüllt, hofft der Royal noch immer auf eine Versöhnung. "Ich glaube wirklich, dass ich und meine Familie uns versöhnen können, dass wir unsere Differenzen hinter uns lassen können – zuerst muss es jedoch eine Unterhaltung und eine Auseinandersetzung geben...", erzählt er im Interview mit Good Morning America ehrlich.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz Harry im April 2016

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue

